Sylvain LUGEZ

Je souhaiterai vraiment pouvoir intégrer une entreprise de jeux vidéo et ainsi m'épanouir dans ma passion et faire évoluer les projets en cours.



J'ai travaillé durant près de 3 ans en tant que "Développeur front-end". Je maîtrise le HTML / CSS / SCSS / JS / TS / Angular 7 / bootstrap / jquery. Aussi, je sais gérer le "responsive design". Mais toutefois, le domaine du web ne m'attire plus comme avant et je voudrais réellement dorénavant mon consacrer à ma passion qu'est le jeu vidéo.

Je sais que ce secteur est bouché et que les places sont chères. C'est pour cela que je me mets en ce moment à réaliser mes propres jeux vidéo sur "Unity 3D" / "C#" / Blender. D'ailleurs, j'ai presque terminé mon premier jeu : "Cyber Maze". Il s'agit d'un jeu de labyrinthe 3D rétro dans lequel il faut parcourir 10 niveaux remplis d'ennemis et de pièges. Voici ma dernière vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RdK9MgUWwgM

J'avais déjà conceptualisé un autre jeu de survie en 2D dans lequel on incarne un pigeon qui doit survivre dans des milieux hostiles urbains. Aussi, je suis mis à composer un "Game Design Document" pour ce jeu. Avec les dernières formations que j'ai suivi, cela va me permettre d'aller plus loin et de concrétiser ces projets et d'autres à venir.



Auparavant, je me suis amusé à créer divers environnements de jeux vidéo, soit en formation ou personnellement, avec des éditeurs tels que "Aurora toolset", "Valve Hammer" ou encore "Unreal Engine 3" pour des jeux comme "Neverwinter Nights", "Gears of War", "Left 4 Dead 2" ou encore "Counter-strike : source".



C'est pourquoi je suis actuellement ouvert à toute proposition pour un poste de "Gameplay programmer Unity" ou de "Game Designer" ou de "Level Designer" ou encore de "Testeur de jeux vidéo".



Merci.