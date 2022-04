Sylvain MAENHOUT

Au fil des années passées d'abord en tant que spécialiste support sur SAP HCM, puis en tant que consultant et manager chez Accenture, et enfin en tant que responsable SIRH Europe, j'ai acquis une expérience solide à la fois sur SAP HCM, sur les processus de la fonction RH ainsi qu'en matière de gestion de projet.



Je fais maintenant partie de Lib Consulting, société d'expertise sur SAP PI/PO et SAP HCM à la croissance rapide. En tant que Directeur Associé, je dirige les activités du pôle SAP HCM et participe à la gestion journalière de la société.



Si vous êtes intéressés pour rejoindre une structure à taille humaine, dynamique et vous permettant de développer et mettre à profit votre expertise, n'hésitez pas et contactez moi !



Mes compétences :

Gestion de projet

SAP Human Resource

Ressources humaines

SAP

ERP

SIRH

Gestion de projets internationaux