Sylvain MANEIRO

Pâtissier depuis 20 ans, ma passion pour l'innovation, et le travail bien fait m'a amené à occuper divers postes à responsabilités en France et à l'étranger ce qui me permet de maîtriser aujourd'hui les différents processus de fabrication traditionnels et modernes de mon métier.

Ouvert, dynamique et réactif, je me déplace dans votre entreprise afin de partager avec vous les bénéfices de cette expérience et de travailler ensemble dans des domaines aussi divers que:

- le recrutement de vos salariés

-la formation de vos collaborateurs

-l'accompagnement technique

-la création d'une nouvelle gamme

-l'organisation et l'optimisation de votre production

-la revalorisation de votre image, l'aide à la vente

Vous êtes salarié et vous souhaitez trouver une place de boulanger ou de pâtissier, contactez moi et je vous mettrez en relation avec des employeurs en recherche de main d'œuvre.

patissierconseil@gmail.com





