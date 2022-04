Sylvain MARCHESI

Directeur de Projet comptant plus de +20 ans d’expérience dans l’accompagnant des entreprises, par la prise en charge de différentes fonctions au sein des services d’infrastructure IT :



Responsable de prestations

• Responsable contractuel de la prestation et des engagements de service

• Définition, suivi et adaptation du service (Convention de service, PQP, indicateurs, KPI, escalade)

• Management d’équipe et des ressources

• Gestion de la relation financière



Responsable opérationnel

• Pilotage opérationnel du dispositif de service

• Assurer le suivi du bon déroulement des activités/projets confiés

• Participer à l'établissement des tableaux de bord des indicateurs et du reporting

• Amélioration des méthodes, processus et du fonctionnement



Directeur / Chef de projet

• Gestion de projet : organisation, communication, planification, coûts, délais, qualité et risques

• Supervision d'un portefeuille de projets

• Pilotage de projets transverses

• Conduite d’appel d’offres

• Evolution de la gouvernance projet

• Schémas directeurs et stratégiques réseaux et télécoms



Architecte

• Conception et définition d’architectures d’infrastructure ou de service

• Gestion de déploiement, installation d’infrastructures réseaux, intégration, migration et basculement

• Evolution et refonte d’infrastructures réseaux



En environnement : industriel, bancaire, grande distribution et gouvernemental.



Mes compétences :

Project management

Team management

Ingénieur avant vente / Chef de projets / Che

Network design

Datacenter

Operations manager

IT Service Management

Delivery management