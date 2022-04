Sylvain MARIE

Je suis actuellement chef de projet dans la société CARTOLUX filiale de TOP CLEAN PACKAGING. (PESCHADOIRES 63)



3 ans comme Acheteur technique, Technicien Lancement et Ordonnancement dans une société d'études et de réalisations de matériel pour l'industrie des arts graphiques dont l'intégralité de la fabrication est sous-traitée. (CHERRE 72)



2 ans comme technicien méthodes chez DECOTEC. (TUFFE 72)



3 ans comme technicien bureau d'études et des méthodes chez FUJI ELECTRIC FRACE SA (CLERMONT-FERRAND 63)BTS + CQPM



1 an comme Aléseur sur machine conventionnelle société MICHELIN (CLERMONT-FERRAND 63)



1er prix au concours général des métier en Productique Mécanique 2001



Elève et apprenti Tourneur fraiseur à l'école d'enseignement Technique Michelin BEP-BAC PRO.



Mes compétences :

SolidWorks

Industrialisation

Achats

CAO

Gestion de projet