Sylvain MARIE

Directeur de projet et consultant en "Service Management"..

J'interviens dans des projets de transformation des directions informatiques en France et à l'international.

J'anime également des formations sur ITIL et l'Architecture d'Entreprise.

Membre de la commission expertise de l'itSMF France, co-rédacteur du livre blanc "se transformer en fournisseur de service".

Expert sur la transformation du Système d'information de la DSI (IT for IT).

Certifié ITIL expert, TOGAF 9 , IT4IT



Mes compétences :

ITILV3

IT Service Management

Togaf9

Architecture d'entreprise

ITIL

Gestion des services informatiques

Togaf

IT4IT