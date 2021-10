Sylvain MATHIEU

De formation ingénieur en développement, j'ai cherché à travers mon parcours une évolution technique et managériale. Apprendre, de curiosité, d'intérêts techniques et scientifiques, tel est mon moteur.



Mes premières expériences de passion scientifique m'ont apporté un fond technique qui est un complément indispensable. Le management est venu ensuite, suivi d'objectifs humains et professionnels. Etre à l'écoute de mes collaborateurs, pédagogue et patient, gérer les projets de nos clients en sachant prioriser les demandes, les contraintes tant techniques, évolutives, temporelles que financières.



La transformation numérique, les nouvelles opportunités technologiques sont de nouveaux horizons qui m'attirent. D'un goût prononcé pour les maths, les approches 3D et IA sont des domaines qui me passionnent.



Les sujets que j'affectionne particulièrement sont :

- L'intelligence artificielle, les réseaux de neurones.

- Représentation 3D (sous OpenGL, OpenTK).

- Mathématiques & analyse.

- Paradigmes Dév. objet.

- Le développement (RAD, Modélisation, concepts).



Mes règles, le code doit être :

- Simple pour être maintenable.

- Efficace pour être rapide.

- Élégant pour être adaptable.

- Aéré, commenté pour être compréhensible.

- Et surtout créatif, ingénieux.



Emplois:

- Développeur (C/C++/DotNet (VB.NET & C#))

- Chef de projet d'un référentiel grand compte (C et BD Oracle)

- Responsable secteur système Linux/Tru64.

- Responsable intégration applications connexes ERP. (Emploi actuel)



Loisirs :

- Musicien, moto, dessin & peinture, arts & sciences, infographie 3D, histoire.

- Intérêts pour l'IA, mathématique, 3D, théorie des graphes, les sciences de la donnée.



Mes compétences techniques :

Client lourd, DotNet (C#, VB.NET), Vbscript, C/C++, Java, OpenGL/TK.

Autre : Sql, informatique industrielle, assembleur, automatisme.