Ingénieur Arts et Métiers avec spécialisation en ingénierie des machines et des fluides, j’ai lors de mes 13 années d’expériences professionnelles j'ai tout d'abord œuvré pendant 5 ans en tant qu’ingénieur études et essais dans le domaine de la motorisation automobile, puis 2 ans en tant que le chef de projets de R&D dans le domaine adéquation moteur/carburant au sein de l'Institut Français du Pétrole.

Depuis 2010 ans, j'ai changé de secteur d'activité pour passer du secteur automobile au monde de l’aéronautique en devenant responsable de projets au sein de la BU Zodiac Fuel & Inerting Systems du groupe Zodiac Aerospace fournisseur de système et d'équipements aéronautique de rang 1.



Toujours soucieux d'évoluer je suis attentif à de nouvelles opportunités.



Sylvain Mendez



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Ingénierie

Automobile

Aéronautique

Mécanique

Combustion

Energie