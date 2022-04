Sylvain MEUDRE

Apres 20 années passées à EUROSERUM, dont 15 ans en qualité de technicien de maintenance, je suis aujourd'hui et depuis 5 ans responsable d'un service composé de 8 techniciens et 2 apprentis.

Je suis le garant du bon fonctionnement d'un site industriel de 250 personnes appartenant à la BU EUROSERUM dont voici quelques chiffres clés:



Eurosérum, n°1 mondial du lactosérum déminéralisé



•Production totale de poudres de lactosérum, poudres de lait et ingrédients laitiers : 288 000 tonnes

•Activité internationale : 77% de nos ventes réalisées hors de France

•N°1 mondial sur le marché du lactosérum déminéralisé, un ingrédient clé utilisé dans la fabrication de lait infantile

•Nombre d'usines : 12

•Nombre de salariés : 642



Une société membre du groupe coopératif Sodiaal 3ème coopérative laitière en Europe et 5ème dans le monde



Mon métier est de suivre , et de faire vivre le préventif et le conditionnel de l'ensemble des installations du site.









Mes compétences :

Formé a la régulation

Management

Formé mesures physico-chimiques

Formé a la variation de vitesse

Formé aux capteurs optique, inductifs