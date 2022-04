Sylvain MIKLASZEWSKI

Analytique, Intuitif et Pragmatique, j'ai eu l'opportunité de travailler dans différents secteurs industriels à divers postes durant ses 20 dernières années.



Après 10 ans au sein de l'Engineering, j'ai acquis de solides connaissances en conception, simulation et essais.

Désirant être responsable de livrables physiques pour le Business, j'ai rejoint la fonction Programme pour livrer d'importants Work Package pour Airbus (Ensemble propulsif de l'A400M, Nacelles A320neo Aircelle/GE).

Depuis 5 ans, j'ai complété mes connaissances en Production où j'ai notamment assisté un SVP responsable du Manufacturing Engineering pour acquérir les fondamentaux industriels. Ses ~3 dernières années, mon équipe et moi avons le motivant challenge de contribuer à l'industrie 4.0 en développant et déployant des robots industriels pour 12 sites Airbus, tous programmes confondus.



Avec la prochaine ré-organisation, annoncée au sein d'Airbus début 2019, J'envisage un éventuel changement de poste.



lien vers mon CV: https://cvdesignr.com/public/5bd741adc6469



Mes compétences :

aéronautique

automobile

Management de projet

Intégration (physique et/ou fonctionnelle)

Acoustique et vibrations

Mécanique

Management de personnes

Mise au point moteur

Robotique

Mécatronique

Industrialisation