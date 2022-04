Sylvain MONSEAUX

20 ans d'expérience dans le développement de réactifs destinés à l'analyse cellulaire multi-paramétrique par cytométrie en flux.

- Biochimie: développement de procédés biochimiques de couplage Protéine-Protéine. Techniques: fluorimétrie, spectrophotométrie, chromatographie basse pression d'exclusion, d'échange d'ions, d'affinité et hydrophobe

- Cytométrie: évaluation des performances des produits développés.

- Exemples de produits développés: i/ conjugués fluorescents, ii/ solutions de lyse des globules rouges et/ou de perméabilisation des globules blancs du sang humain pour l'analyse cellulaire par cytométrie de flux, test fluorimétrique en micro-plaque de screening de déterminants antigéniques (brevet en cours).

- Assurance Qualité conformément au système interne de management de la qualité répondant aux exigences réglementaires ISO13485:2003 et 21 CFR part 820. Auditeur interne de formation validée et en fonction depuis deux ans.

- Documentation: rédaction (anglais, français) de rapports de développement, de guides de fabrication et de contrôle de la qualité, d'instructions de contrôle et/ou vérification d'équipements de mesure conformément au système interne de management de la qualité.

- Interactions transversales de transfert technologique avec les équipes de Développement Industriel, Contrôle de la Qualité, Assurance Qualité et Fabrication. Participation régulière à des réunions de travail en groupe par conférence téléphonique avec homologues américains pour suivis techniques de projet.



Mes compétences :

Consciencieux. Autonomie

Sociable et Responsable

Rédacteur technique

Méthodiqe et organisé

Travailleur et actif