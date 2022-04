Sylvain MOSSAZ

Après avoir obtenu un troisième cycle en comptabilité-finances DESCF, j'ai inscrit mon parcours professionnel au sein de l'entreprise privée.



A ce titre, j’ai pu mettre ma formation au service de la bonne compréhension des processus administratifs et financiers des entreprises au sein desquelles j’ai travaillé. Ajoutant à cela des capacités d’écoute et de communication, j’ai eu l’occasion de mener des missions diverses de l’audit légal jusqu’à l’optimisation de process métiers en passant par la migration de système informatique. Conscient de la place grandissante des systèmes d’informations dans les processus comptables j’ai souhaité développer mes compétences en la matière en rejoignant l’activité de conseil d’une SS2I.



J'ai rejoint les laboratoires BOIRON pour accompagner la DAF dans l'évolution du son SI. A ce titre, j'ai travaillé sur de projets tels que :

- Implémentation d'un ERP (Sage X3) au sein de Boiron France

- Déploiement d'un ERP (JDE) dans les filiales du groupe (Espagne, Roumanie, Tchéquie, Slovaquie...)

- Mise en œuvre d'une chaine de dématérialisation et de traitement des factures fournisseurs (FMFI & Basware)

- Montée de version du logiciel de Note de Frais (Notilus)



Mes compétences :

Comptabilité

Conduite du changement

Conseil

Dématérialisation

Finance

gestion de patrimoine

Maîtrise d'ouvrage

SAP