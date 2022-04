Graphiste freelance je suis imerger dans la culture de l'image et du mots depuis toujours.

Je suis interessé par tout types de projets ayant un lien avec la culture, la création et la communication.

Essentiellement autodidacte (en formation permanente...) je vous invite a consulter mon blog qui est il me semble assez représentatif de ma demarche créative...



Mes compétences :

Communication

Culture

Publicité