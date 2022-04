Sylvain MULARZ

Diplômé d'un Master II droit des affaires et fiscalité, j'occupe un poste de juriste en droit des sociétés au sein d'un cabinet d'expertise comptable (CA : 6 M). Mon travail est essentiellement axé sur le droit des sociétés, la fiscalité et les baux commerciaux. je travaille sur des créations, des modifications et le suivi juridique des sociétés ainsi que la rédaction d'actes et de procès-verbaux tout en effectuant des recherches d’optimisation fiscale avec les experts comptables. Mon portefeuille de sociétés (environ 400) est en grande partie composé de TPE et de PME.

Je traite également des actes qui relèvent du droit commercial tels que des cessions de fonds de commerce et contrats d'agent commercial.



