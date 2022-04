Sylvain PARÉ

A travaillé chez TracEdge comme Ingénieur conception et développement.

Mes expériences pour le moment sont principalement dans le développement logiciel avec mon Stage de fin d'étude chez France Télécom où j'ai eu à apporter des modifications à un moteur de jeux video en C++ pour incorporer des retours de capteurs et chez TracEdge où j'ai fait évoluer les solutions matériels et logiciels (cahier des charges, recettes logiciel et développement logiciel en C++/Qt pour les besoins interne ).



J'aimerais évoluer vers un travail plus à la rencontre du matériel et du logiciel en embarqué par exemple.

J'ai d'un point de vue personnel déjà abordé le développement en embarqué puisque j'ai un projet personnel de développement de logiciel d'entrainement sportif pour smartphone.



Mes compétences :

Gps

Linux

mécatronique