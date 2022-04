Sylvain PEIGNE

J’ai travaillé pendant huit ans dans différents secteurs de l’industrie comme les gaz industriels, la sécurité automobile embarquée, l’agroalimentaire, les eaux ultra-pures et l’impression haute vitesse. J’ai occupé des postes de technicien tant en service avant vente qu’en service après vente (B to B et B to C). En outre mes capacités commerciales m’ont également permis de gérer et de piloter des affaires et des projets dans leur intégralité avec les fournisseurs, les partenaires, les clients et l’ensemble de tous les interlocuteurs.







De formation DUT Mesures Physiques, la polyvalence est au cœur de mes compétences et elle est un atout majeur de ma candidature. Homme de terrain dynamique, je suis disponible, j’ai le sens du service et un bon contact relationnel. Mes capacités d’adaptation me permettent de bien cibler mes interlocuteurs et ainsi de mener à bien la réussite de mes projets. De plus je suis autonome avec un fort esprit d’analyse et de synthèse ce qui me permet d’être opérationnel rapidement en toute circonstance.



Mes compétences :

Bon relationnel

Capacités d'adaptation

Capacités d’adaptation

Disponible – Polyvalent

dynamique

Polyvalent

Relationnel

Sens du service