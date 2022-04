Alexandre GOMOT

Concepteur réalisateur de solutions internet e-commerce et de systèmes de gestion de publication CRM.

De l'installation réseau et serveur jusqu'à la qualité de satisfaction utilisateur final, en passant par l'optimisation du code source de la base de données à la recette responsive design, je recherche la maitrise et la qualité de A à Z de chaque projet.

Sans cesse à améliorer et à perfectionner, les outils doivent correspondre aux besoins et faire gagner du temps et des fonctionnalités, aller toujours plus loin et être en veille permet de gagner en compétences.



Mes compétences :

Business

COMMERCE

Debian

DSI

E commerce

Internet

Internet & Multimédia

Mac

Macintosh

Marketing

Média

Multimedia

RSI

Stratégie

Stratégie internet

Système d'Information

Ubuntu

Video

Web

Web marketing

E-commerce

Mac OS

PHP

JQuery

Direction des systèmes d'information

E-business

SEO

Gestion de projet