Sylvain PETIT

J'ai une quinzaine d'années en contrôle de gestion dans différentes sociétés internationales industrielles aux marques bien connues des consommateurs : Amora, Alsa, Knorr, Joker,... à différentes fonctions : contrôleur de gestion commerciale, CDG industrielle, responsable controlling filiale.



Ces expériences me permettent d'être opérationnel sur les sujets différents tels : le suivi des performances, les clôtures financières, les processus budgétaires et reforecasts, l'évolution des systèmes d'information, les projets d'innovation, le support aux opérationnels,...

J'ai managé des équipes de 4/5 personnes.



Rigoureux, autonome, impliqué, esprit de synthèse, enthousiaste, force de proposition, capacités relationnelles.



J'ai 40 ans, je suis marié et avons 2 enfants, j'habite près de Strasbourg.



A bientôt.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Direction financière