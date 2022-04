L'Office Notarial de Maître Sylvain PIGNOL est situé à 150 mètres de la Place de la Nation dans le 11eme arrondissement 6, rue des Immeubles Industriels.



Horaires: 9h-18h du lundi au vendredi

Coordonnées :

Téléphone: 01 44 64 81 83

Mail : sylvain.pignol@paris.notaires.fr

Site: http://pignol-paris.notaires.fr



Domaines de compétence:

L'étude vous assiste et conseille en droit de l'immobilier, en droit de la famille et en droit commercial et des sociétés.

Titulaire d'un Master II en Droit Fiscal, Maître PIGNOL vous accompagne pour la gestion de votre patrimoine privé et professionnel.



Mes compétences :

Droit

fiscalité

gestion de patrimoine

Notariat