Sylvain PLEIGNEUR

A la suite d'un BTS commercial, j'ai commencé mon expérience dans le domaine de la vente. Motivé par les objectifs que l'on me fixait j'ai pu m'investir pleinement et prouver à de nombreuses reprises mes compétences.



Avec un réel un don pour le commerce, la discussion et la négociation j'ai souhaité ensuite me diriger vers le monde des achats. L’expérience acquise dans diverses missions m’a apporté une grande polyvalence et force d’adaptation. Trouver une réponse adaptée aux problèmes rencontrés, réfléchir à une stratégie pour gagner, négocier un tarif, gérer les différentes étapes d’approvisionnement et prendre en charge les litiges éventuels.



C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui exercer le métier de responsable achats, dans un secteur où les objectifs sont ambitieux, complexes et clairement affichés, tel que l’ industrie aéronautique, automobile ou le secteur des énergies par exemple.



Mes compétences :

Trappeur

Sage Accounting Software

SAP

RTS

Pack Office

Microsoft Outlook

Microsoft FrontPage

Merchandising

Lotus 1-2-3

Lightroom

JDEdwards Suite

IBM AS400 Hardware

Genesis

Benchmarking

Adobe Photoshop

MAXIMO