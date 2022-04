Sylvain PLOUÉ

Ingénieur de l'École Centrale de Lille spécialisé en management de projets innovants, je poursuis ma formation en Mastère Spécialisé Innovation by Design à l'ENSCI - les Ateliers.



Fort de plusieurs expériences significatives en gestion de projets innovants, je me destine au pilotage des phases de projets de nouvelles technologies.



Convaincu de la pertinence de l'intervention du design à de nombreux niveaux dans la conception de produits et services innovants et compétitifs, je compte sur ma formation de cette année pour savoir en tirer le meilleur parti à l'avenir.



Mes compétences :

Pack office

Photoshop

InDesing

Illustrator