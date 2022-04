Sylvain PLUMEY

Suite à mes études, j’ai fait le choix en 2008 de m’orienter dans le secteur porteur et novateur de la sécurité des systèmes d’information à Paris où des opportunités m’étaient offertes.



J'ai pu notamment participer à des projets majeurs de gestion des identités et appréhender de façon concrète le métier de la sécurité des systèmes d’information au sein de grandes entreprises telles que le Groupe Caisse d’Epargne, Bourbon, L'Oréal ou le Groupe LVMH. D’un naturel curieux et toujours désireux de progresser ou de me positionner sur des projets innovants, je suis également intervenu à différentes reprises en support avant vente.



Convaincu que la sécurité de l’information est porteuse de transformation, d'amélioration de la performance et de valeur ajoutée pour les SI d'aujourd'hui, je souhaite continuer à enrichir mon expérience et mettre à profit celle que j’ai acquise.







Mes compétences :

Gestion de projet

Développement web

IAM / Gestion des Identités et Sécurité

ITIL

Bureautique

ISO 2700x

Graphisme PAO

Sécurité des systèmes d'information

Communication

Graphisme

Conception de Produits

UML