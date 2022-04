Madame, Monsieur,



Vous souhaitez en savoir plus sur les activités du Groupe CPI en France et en Europe



Vous pouvez nous contacter :Array



07 61 82 11 06

www.firmin-didot.com

Imprimez facilement vos livres surArray



Sylvain Raynal



Mes compétences :

Arts

Arts graphiques

Distribution

Grands comptes

International

Logistique

Management

Marketing

Vente

Vente grands comptes

Business to Business