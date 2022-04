Sylvain REFFRAY

Compétences techniques

Bureautique : Support suite Microsoft Office (Word, Excel)

Maintenance : Installation et configuration de système d’exploitation et périphériques, Modification de la base de registre, Gestion Windows 7 en ligne de commandes

Systèmes : Dos, Windows XP, Windows 7, Serveur 2008, Linux Ubuntu.

Réseaux TCP / IP, administration 1er niveau (Serveur 2008, Linux Ubuntu, Windows 7),

& Support Réseaux : déploiement d’images Disques (WDS).

Services Réseaux : DHCP, DNS, WINS, Serveurs WEB, Authentification centralisée (AD,NIS).

Gestion de Parc : Suite logiciel ISILOG, méthode ITIL

Langage : SQL : gestion des tables, manipulation et interrogation des données

Bases de données : SQL Server : Administration des bases, gestion des utilisateurs, sauvegarde et restauration

Messagerie : Microsoft Exchange Serveur 2007 et le client Outlook 2007



Compétences comportementales :

- Esprit curieux

- Sens de l'organisation

- Esprit d'équipe

- Sens du relationnel et du service

- Autonomie



Autodidacte en informatique depuis 2006 j'ai entrepris en 2012 une formation diplômante et professionnalisante au sein de l'ENI. Suite à cette formation, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Force de proposition

Informatique

Formation informatique

Relationnel

Réactivité

Diagnostic technique

Planification

Prise de décision

Gestion des stocks

Gestion de la production

Veille technologique

Animation

Encadrement

Formation