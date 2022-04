Sylvain RICCI

CHEF DE PROJET



COMPETENCES GENERALES

• SAVOIR FAIRE

Analyse fonctionnelle/technique et Développement

Gestion de domaines applicatifs et Maintenance évolutive et corrective

Recueil et Analyse des besoins clients

Spécification, réalisation et validation de systèmes d’information

• SAVOIR ETRE

Capacité à travailler en équipe ou en autonomie

Bonnes capacités d’adaptation

Très consciencieux et sens du service

• LANGUES

Anglais professionnel

COMPÉTENCES TECHNIQUES

• LANGAGES / AGL : C#, TRANSACT-SQL, PL/SQL, VB/VB6 (VISUAL BASIC), VB ACCESS, VB EXCEL, PERL, HTML, XML, XPATH, XSLT, ASP.NET, ASP

• BASES DE DONNÉES : SQL SERVER 2000/2003/2005/2008ORACLE 8/9I/10, ACCESS 2003/2007

• METHODES : UML

• OUTILS : MANTIS, TESTLINK, STARUML, ACROBAT, SOURCESAFE, CVS, SVN

• DÉCISIONNEL : BUSINESS OBJECTS

• BUREAUTIQUE : OFFICE 2003/2007, WINDOWS XP/2000, OUTLOOK



Mes compétences :

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Visual Basic

Oracle

Visual Basic for Applications

Visual Basic 6

Perl Programming

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Excel

SQL

PowerBuilder

NatStar

Microsoft SQL Server 2000

Framework

BO 5

Active Server Pages

XML

Webforms

VBE

UNIX

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft .NET Technology

HTML

XSLT

XPath

WinForms

WINDOWS FORMS APPLICATION DEVELOPMENT

UML/OMT

Oracle PL/SQL

Oracle 9i

Oracle 8

NT/2000/XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft Transact-SQL

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

Microsoft ASP.NET

MicroStar International

Mantis

MS Visual SourceSafe

JavaScript

DATABASE DEVELOPMENT

Consolidations

CVS

C Programming Language

Business Objects

Apache Subversion

Adobe Acrobat

AIX UNIX

Informatique