Sylvain ROGELET

Avant tout entrepreneur, je me suis spécialisé dans la création de sites internet et de leur rentabilisation. Avec de nombreuses compétences en graphisme, programmation mais aussi marketing, management et gestion de projet, je suis capable de mener un projet de création web de bout en bout.



Fort d'une expérience de douze ans dans le domaine de la création web, je suis diplômé de l'Institut d'Administration des Entreprises de Toulouse en Management International, et titulaire d'un Master 2 d'Entrepreneuriat et Management des PME à l'IAE de Lyon. Ainsi, je dispose d'une double compétence qui me permet de maîtriser toutes les composantes du processus de création.





Passionné d'informatique et particulièrement d'une certaine compagnie fruitière, j'ai crée en 2004 un site de conseil et d'actualité relatif aux produits d'Apple. Avec plusieurs dizaines de milliers de visiteurs journaliers, il est aujourd'hui la référence dans le monde francophone.



http://consomac.fr



Mes compétences :

Apple

Création

Création d'entreprise

création web

Entrepreneur

entrepreneuriat

Gestion de projet

Management

Marketing

Marketing management

Web

Web marketing

Webdesign

Webmaster