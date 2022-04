Sylvain ROUCHOUSE

Actuellement en mission à la Société Générale (Septembre 2007 à aujourd’hui) :



- Réalisation d’architectures de sécurité redondées à plusieurs étages multi-constructeurs (Juniper SSG/ISG, Checkpoint Linux/SPLAT/Nokia, Cisco PIX, Fortinet, F5)

- Réalisation de Tunnel VPN site à site et client (technologies variées : Juniper, Checkpoint ; Cisco Pix/ASA, Netasq)

- Campagne de migration firewall (Checkpoint R65 vers R70, Checkpoint vers Juniper)

- Configuration et application de politiques de sécurité en accord avec les contraintes de sécurité

- Administration d’équipements firewalls type Juniper SSG, Checkpoint FW-1, Netfilter, Fortinet, Cisco PIX/ASA ASDM, Netasq, Arkoon, StoneSoft

- Configuration d’accès à des systèmes d’authentification type TACACS et RADIUS via ActivPack suivant les besoins utilisateurs.

- Administration de Proxy Web BlueCoat et analyseur WebWasher avec mise en place de white/black listes, bypass de contrôle, politique de groupes.

- Analyse et résolution des incidents majeurs de production

- Rédaction de documentation d’exploitation et de résolution d’incidents

- Réalisation d’astreinte téléphonique 7/7 24/24



Secteur : Banque



Mes compétences :

ASA

BlueCoat

Checkpoint

Cisco

Cisco PIX

Ethernet

Fortigate

Fortinet

Juniper

LAN

Linux

Netfilter

NetScreen

Nokia

Sécurité

Sécurité réseau

TCP IP

VPN

WAN

WI-FI

WiFi

Wifi…