Sylvain SALVARELLI

HIGHLIGHTS



5 ans d’expérience dans le Management d’équipe.

6 ans d’expérience dans la Relation des clients Grands Comptes sur l’Internet et l’Hébergement



Orange France - Direction de l'Exploitation des Services

Suivi de la Qualité de Service QoS et QoE, sur le périmètre INternet de bout en bout.

Analyse de la satisfaction clients

Mise en place des plans d'amélioration.



ip-label.newtest:

Ingénieur Intégration Qualité

Respponsable opérationnel Processus.

Validation des Logiciels de mesure et des Interfaces de restitution



Orange France:

Management d'une équipe de développement d'outils et interface Web (PHP/MySQL) et d'Automates (Macro Express)

Innovation: 1 Dossier primé au niveau d'Orange France, sur les mises en place d'Automates.



Orange Business Services :

Responsabilité d’une Equipe de Responsable Service Client Grands Comptes sur les produits Internet Oléane Haut Débit et Hébergement sur mesure.

Sur les 2 dernières années: 70 % de croissance du Parc de clients.100% des objectifs de CA Service



Innovation: 2 Dossiers Innovation primés au niveau national.



UUNet – WorldCom :

Gestion d’un portefeuille de clients internationaux sur les solutions Internet Haut Débit et Nomades



Europ Assistance France

- Responsable des clients Entreprises sur les marchés Constructeurs Automobiles et Assistance Médicale.

Participation à des missions de rapatriements suite à des catastrophes naturelles



Mes compétences :

Automates

Consulting

Management

QOE

Qualité

Service client