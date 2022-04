Responsable QSE et R&D dans une biscuiterie industrielle, j'ai en charge:

- la mise en place et le maintien des certifications IFS et GMP du site;

- la mise à jour du document unique;

- le développement de nouveaux produits.



Je suis également un homme de terrain, lien direct entre la direction et le personnel et communique quotidiennement avec les opérateurs.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Qualité/ Hygiène

Haccp

Auditeur interne

Sécurité

Environnement