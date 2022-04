Sylvain SAVINEL

Jeune et dynamique, je veux m’investir dans une nouvelle entreprise pour découvrir, évoluer et développer mes compétences techniques.



Riche de mes quatre années d'expériences après mon diplôme, j’ai appris à être autonome, j’ai acquis de la rigueur et des capacités d’auto-contrôle sur mon travail.



Curieux et ambitieux, j’apprécie le travail en équipe au sein d’un bureau d’étude.



Mes compétences :

SolidWorks

Pro Ingénieur

Microsoft Office

AutoCAD

Creo

Pro/ENGINEER