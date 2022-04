Sylvain SCHAER

Fondée en 1994, HELPLINE est une société de services qui rassemble aujourd’hui 1800 collaborateurs et qui a réalisé en 2012 un CA consolidé de 102 millions d’euros.

Initialement centré sur l'assistance à l'utilisateur, HELPLINE apporte aujourd'hui des solutions d'Infogérance et d'expertise aux Directions Informatiques et Métiers des grandes entreprises françaises et internationales.

HELPLINE opère depuis 5 Centres de Service, onshore et nearshore des prestations de : Service Desk et Business Desk (740 positions), Supervision d’infrastructures, et Infogérance du Poste de travail (500 000 postes gérés).

