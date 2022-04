Sylvain SOUBISE

Freelance, Expert en Tests de Performances.

Disponibilité : Février 2020

Actuellement en fin de mission chez GIE Agirc-Arrco



Diplômé de l’EISTI avec une spécialisation en Génie Logiciel en 2003, j’ai effectué mon stage de fin d’études au sein de l’équipe d’AQL de Cartesis (éditeur d’applications de gestion de la performance économique (CPM)) et ainsi mis le pied aux activités de tests logiciels (fonctionnels et de performances).

De par mon bagage technique je me suis rapidement orienté vers les tests de performances et spécialisé dans ce domaine en travaillant sur des projets importants (CRM, CFM, BI, etc…) et ai ainsi été amené à utiliser différents outils du marché (Compuware QALoad, IBM Rational Robot/Test Manager, HP Mercury Loadrunner/Performance Center et sur mes dernières missions JMeter).

J’ai ainsi effectué la majeur partie de ma carrière dans cette activité, d’abord au sein de cabinets de conseils puis à mon compte depuis 6 ans.



Mes compétences :

Architecture SI

Test de performance

JMeter

Microsoft Windows

Linux

Monitoring

LoadRunner