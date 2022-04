Ingénieur en informatique cherche poste à responsabilités variées



Profil aussi disponible sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sylvain-speh-9a146616



Que suis-je ?

- Ingénieur en informatique, plutôt spécialisé grand comptes, ayant travaillé pour des SSII et des éditeurs de logiciels

- BAC+6 en informatique avec une mention très bien INSA Lyon

- BAC+3 biologie/géologie

- Recommandé par PTC/Accenture sur mon profil LinkedIn pour mon activité concernant Airbus

- un scientifique pur jus en somme



Que sais-je faire en management ?

- Couteau suisse en solo ou en équipe

- Faire survivre et remplacer des application patrimoniales complexes

- Gérer des TMA

- Gérer les risques, incidents et résolutions

- Gérer un centre de support hotline

- Gérer des équipes

- Gérer des formations

- Monter en compétences des profils

- Auditer/analyser le fonctionnement d'entreprises comme Thales pour améliorer de 14 % le coût du RUN

- Faire survivre un parc d'applications technologiquement exotiques pour Michelin



Que sais-je faire techniquement ?

- Spécialiste en bases de données

- Concevoir des boîtes à outils en java ou dans d'autres langages

- Maintenir des systèmes d'informations en conditions opérationnelles

- Développer des outils pour améliorer les systèmes dinformations et lactivité au quotidienne afin d'améliorer la productivité ou garantir la pérennité



Que sais-je faire dautre ?

- Parler couramment anglais

- Formateur en informatique, du support en mathématiques

- Du sport comme du vélo, du tir à larc, de la natation

- Record inutile ( ou presque ) : a égalé le record du monde de morpion en solitaire

- Du sport cérébral aussi : de l'humour, amateur de défis



Que voudrais-je faire ?

- Aider des SSII et des PME à développer leurs activités

- De lavant-vente

- Découvrir de nouvelles opportunités

- Toujours aller de l'avant



Ce qui me déplaît le plus ?

- l'absence de reconnaissance du travail fourni

- les valeurs en porte-à-faux au