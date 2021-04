Christophe RABOT

Statuts et domaines :

Professionnel indépendant / Consultant dans les domaines de l’électromécanique et automatismes industrielles avec de fortes connaissances multidisciplinaires.



Nature d'expression professionnelle :

Responsable de projets, maîtrise d'ouvre, assistance à maîtrise d'ouvrages, conceptions, maintenance, réalisations.



Spécificités :

- Techniques : APIds, vision industrielle...etc

- Logiciels : Autocad, SolidWorks, SEE Electrical XP, ElecView, Elec Calc ...etc

- Documentaires : analyses de risques, analyse fonctionnelle, AMDEC...

- Communication : Niveau master PNL, CNV





Mes compétences :

Maintenance

Conception

Gestion de projet

Conformité

AutoCAD

Electricité

Electronique

Hydraulique

Électromécanique

Management

Automatisme

Service client