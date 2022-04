Sylvain THOMAZO

Electronicien au sein du Département Electronique et systèmes Temps réel.

-Chargé de l'intégration de calculateurs de prototypage rapide sur banc et de systèmes temps réels embarqués sur véhicules.

-Mise en service de logiciels de supervision.

-En charge de moyens d’essais pour la simulation HIL (Hardware in the Loop) de véhicules hybrides: banc haute dynamique moteur thermique, banc machines électriques et banc batterie.

-Formateur sur les "Dispositifs d’allumage des moteurs à combustion", pour les élèves de l’Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM).



Mes compétences :

Automobile

MATLAB