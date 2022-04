Sylvain TROTTIER

13 années d'expérience en communication externe :



Assistants de communication pour les magasins Fnac d'Angers puis de Rennes durant en tout 1 an et demi (2000 - 2001)

- programmation, organisation d'évènements culturels promotionnels (disques, livres, etc.), mise en place d'opérations commerciales (tous domaines), de partenariats

- relations presse



Assistant de communication (2 ans) puis chargé de communication pour l'ONG Action contre la Faim (2002 - 2008) :

- relation presse (internationale, nationale, régionale) : communiqués, dossiers, conférences de presse en lien avec les pays d'intervention de l'ONG (20 pays, plus de 60 millions € de budget), réseau média de haut niveau

- relations presse des opérations de sensibilisation organisées par l'association (Journée Mondiale de l'alimentation, journée mondiale de l'eau, Course contre la faim, etc.)

- Montage, organisation de voyages de presse (Afghanistan, Sierra Léone, Libéria, Niger, Haïti, Darfour, RD Congo, etc.) avec TF1, France 3,France 2, M6, RTL, La Croix, Le Journal du Dimanche, France Info, etc.)

- Durant 1 an : gestion, suivi et mise à jour du site Internet de l'association (environ 50 000 visites mensuelles)

- formation : medias training réguliers pour des portes-parole de l'association, pour des volontaires avant leur départ, etc.

- communication de crise (crises humanitaires comme Tsunami, Darfour, etc. ou crises pour l'organisation, enlèvements, etc.)



Chargé de communication pour Greenpeace France (2008 -...)

- élaboration et mise en oeuvre des stratégies de communication pour différentes campagnes de Greenpeace en France (forêts, OGM, pétrole, nucléaire,etc.)

- relations presse, production ou coordination de la production de tout support de communication utile pour le projet (rapport, dossier, tract, vidéos, site dédiés, etc.)

- participation à l'élaboration de projets de campagne (pétrol addict, Ultimatum Climatique Copenhague 2009, OGM pétition européenne, etc.)

- stratégie de message, communication, relations médias autour d'actions de l'organisation

- 2011 : coordination internationale de la communication pour la campagne "Forêts du Congo" en lien avec Greenpeace Afrique, Greenpeace International et autres bureaux impliqués



Responsable Pôle média / Head of News - Greenpeace France

Management d'une équipe de trois chargés de communication séniors sur les campagnes de Greenpeace France



formation :

- licence d'histoire obtenue en 1997 à Angers

- Masters d'IUP "information-communication" obtenue à rennes en 2001 - mention bien



Mes compétences :

Communication

Communication évènementielle

Culture

Écologie

Ecriture

Environnement

Humanitaire

International

Médias

ONG

Politique

Presse

Stratégie