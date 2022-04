Sylvain VACOSSIN

Bonjour,



Depuis le 1er janvier 2018, le Centre Hospitalier de Lorient, de Quimperlé, du Faouët, et de Port Louis Riantec ont fusionné pour devenir le Groupe hospitalier de Bretagne Sud: GHBS.

J'occupe donc depuis cette date la fonction de Technicien en charge des installations et équipements électriques de l'ensemble des sites composant le GHBS.























Mes compétences :

Formation

Gestion documentaire

Analyse technique et financière

Conseil en Prévention des risques incendie

Elaboration des documents contractuels

Rédaction technique

CHSCT Document Unique

Jury d'examen(CAP et BP Prévention)

Maintenance des installations électriques

Maintenance des installations de Sécurité

SSIAP3

Informatique(Autocad/Excel/Word/powerpoint)

Encadrement Service Electrique