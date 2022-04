Sylvain VAUDESCAL

Fort d’une expérience significative en transport aérien, et passionné d’aéronautique en général, j’ai pu aborder des problématiques purement opérationnelles, être chargé de projets, faire du suivi de prestation, élaborer et suivre des budgets ou encore participer au développement du chiffre d’affaires d’une branche.



Mes compétences :

Définition procédures

Analyse performance de prestation

Orientation client

Planification

Audits qualités et non-conformités

Reporting / Indicateurs

Gestion de l'urgent

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Visual Basic for Applications