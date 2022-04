Sylvain WALTER

Le Vintage Club Paris est un club privé donnant accès aux mécaniques (montres, motos et automobiles) les plus mythiques des 50 dernières années.



D’Alfa Romeo à Volvo en passant par Mercedes, Porsche, Lotus, Yamaha, Honda, Tag Heuer, Rolex et tant d’autres, nous vous proposons de vivre votre passion à 100% en vous affranchissant des contraintes.



Si comme les membres du Club vous partagez une même vision de la vie dans un esprit Chic et Vintage, alors rejoignez nous !



www.vintageclubparis.com



