Sylvie BARAT

J'interviens sur le volet social de votre société dans la mise en place de votre stratégie au quotidien, dans le respect des règles de droit que nous analysons ensemble.

J'accompagne et professionnalise une ressource interne que vous aurez désignée.

Je vous assiste dans la gestion et l’administration des grandes phases de vie du contrat de travail de vos salariés, du recrutement au départ de l’entreprise : Rédaction de contrat, d’avenant, sanction, licenciement, démission, retraite.

Je vous accompagne dans le développement de votre politique sociale : Accords, contrats collectifs, Prévoyance, Intéressement, participation, …

Je vous conseille dans le changement par la formation et le développement des compétences de vos collaborateurs.

Je vous aide à développer vos relations sociales et syndicales par la mise en place de systèmes d’information pertinents et adaptés.





Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Formation

Droit social

Gestion de projet