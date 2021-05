Sylvie CARLIER

J'ai une solide expérience de Chef de projet.

Mon rôle consiste à concevoir et développer des offres de formation pour ensuite les conduire et les coordonner avec des établissements d'enseignement supérieur, en France et à lEtranger.

Professionnelle de l'ingénierie de formation, je suis à la fois stratège et opérationnelle, capable de répondre de manière efficace et innovante à un besoin en matière de formation.

Concrètement, je définis et j'analyse le besoin client, je mets en place une stratégie de plan d'action de formation conforme aux contraintes budgétaires et je planifie la prise en charge à 100 % des clients dans tous les aspects matériels et logistiques de la vie au quotidien pour faciliter leur séjour en France.

J'élabore un cahier des charges, lance l'appel d'offre et sélectionne des prestataires extérieurs. Je négocie ensuite le contrat (conditions de paiement, garantie bancaire, échéancier de paiement).

Je pilote l'ensemble du projet et assure le suivi de ces actions de formation (reporting, tableaux de bord) et de soutien logistique des clients étrangers. Négocier un contrat (conditions de paiement, garantie bancaire, échéancier de paiement).

J'évalue la performance et maîtrise la qualité (KPI).

J'ai d'excellentes qualités relationnelles et de bonnes qualités d'écoute.

Manager, je sais fédérer, motiver et convaincre.

Autonome et organisée, j'ai un excellent esprit de synthèse.

Je maîtrise les méthodes de gestion de projet et de budget et je sais m'adapter à tout produit, autre que la formation.



Mes compétences :

Management

Organisation

Gestion

DRH

Sens clients

Anglais

Pack Office

ERP

Microsoft Project

Relations internationales