Bonjour,

Je m'appel Tahar MAAREF, j'ai 46 ans, j'habite Saint-Étienne.

Je suis éducateur sportif, diplômé d'état D.E.J.E.P.S

spécialité Karaté et ses disciplines associées Perfectionnement sportif. Ceinture noire 6ème Dan Karaté shotokan et 5ème Dan Karaté Contact (kick boxing), ex international.

Je donne des cours en clubs et en cours particuliers en karaté, kick-boxing, self défense et remise en forme. Si vous voulez retrouver confiance en vous, vous refaire une santé, vous perfectionner ou préparer un concours ou grade je serai à votre écoute et disposition, alors n'attendez plus et contacter moi...