Tamara OGNJANOVIC

Ma formation:

-Master Langue et littérature françaises, Faculté de Philologie et de Beaux-Arts de Kragujevac, Serbie;

M1 et M2 Politiques culturelles, Université Paris 7- Diderot;

M2 Communication interculturelle et muséologie au sein de l'Europe en reconstruction (CIMER), Université Paris 4-Sorbonne (en cours).



Mon expérience:

Octobre 2007-mars 2008-Collaboratrice attachée au service Edition chez Centre Culturel Etudiant de Kragujevac

Depuis novembre 2010-Traductrice, Assistante de l'Ambassadeur, Assistante pour les affaires culturelles- Ambassade de Serbie



Groupes et associations:

Club UNESCO Sorbonne;

Association Mosaik qui réunit les jeunes cadres serbes en France et développe un réseau d'amitié et de relation entre eux;

Association OSSI qui réunit les étudiants d'origine serbe faisant leurs études à l'étranger;