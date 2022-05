Tauffik CHARKAOUI

Les qualités commerciales et le goût pour le visuel et le produit que je possède m'ont permis d'enmagasiner une solide expérience sur le terrain de la vente et du merchandising et qui plus est, de participer à des meetings produits à l'étranger. Je suis aujourd'hui prêt à rejoindre un grand projet et à évoluer.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Langues

Langues étrangères

Management Relationnel

Relation Client

Relationnel

Vente

Merchandising

Conseil