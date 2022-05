Taylor LIVINGSTON

Ingénieur Commercial depuis 2015, spécialisé dans la vente de machines industrielles pour l'agroalimentaire, la pétrochimie et le BTP. Fort d'une expérience de 4 ans dans la gestion d'un centre de profit spécialisé dans l'achat/vente de motos et d'accessoires.

J'ai acquis des connaissances théoriques, tout au long de ma formation de Manager de centre de profit à l'IFAG Caen tout en conservant un bagage technique acquis suite à l’obtention d’un BTS en mécanique et automatisme industriel. Ces connaissances ont été mises en application dans la cadre de mon parcours professionnel dans des grands groupes comme la SNCF, mais aussi par la création, le développement et la cession en 2013 de ma société Motorsport Technician.

Enfin, j'ai l'avantage d’avoir pu évoluer dans un univers multiculturel en habitant 9 ans sur le continent Africain ; Mali, Senegal,Rwanda…mais également aux États Unis (Washington DC) ou j'ai étudié une année en licence "auto-motive technologies"

Ayant la double nationalité Franco-Americain, je suis bilingue en Anglais.



Mes compétences :

Étude de marché

Conception mécanique

Service client

Management

Communication

Marketing

Création d'entreprise