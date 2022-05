Tchen ISSIMI-NDONGO

Une réorientation professionnelle après la validation d’un MBA, ainsi que dix années d’expériences professionnelles dans le management, la conception, la gestion de projets, dont l'évaluation de projets, avec un accent particulier sur les projets innovants dans les pays en développement.

J'ai une carrière réussie aussi bien dans le conseil que le management d'équipe couvrant différents secteurs d'activités allant de l'innovation dans le domaine de l'eau et de l'énergie, en passant par la transaction immobilière, la diplomatie, sans oublier la gestion de portefeuilles grands comptes, le développement et le suivi de partenariats. Principales missions effectuées en France, en Belgique, en Suisse,au Tchad, au Congo (Brazzaville), et en République centrafricaine.





Mes points forts : Une expérience internationale, bilingue, une réelle polyvalence, une capacité à diriger, à collaborer en équipe, et à travailler dans un environnement professionnel multiculturel et sous pression. Homme de résultats et de challenges.



Mon objectif : Accompagner votre structure dans sa stratégie développement



Mes compétences :

Business strategy

Gestion de projet

Gestion administrative

Analyse financière

Analyse stratégique

Management

Développement commercial

Marketing opérationnel

Comptabilité

Vente B2B

Econométrie

Statistiques

Economie

Planification

Communication

Droit des affaires

Immobilier