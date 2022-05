Parce que chaque problématique est unique, 253 MG propose à ses clients des solutions adaptées, dosant savamment stratégie, créativité et savoir-faire.

Son équipe pluridisciplinaire, passionnée et appliquée analyse vos demandes et veille à vous offrir le meilleur des tendances et des dernières technologies.



Un projet à valoriser, un événement à promouvoir, une marque à faire connaître?

253 MG vous écoute, et construit à vos côtés, stratégie et supports de communication, pour porter toujours au plus haut vos couleurs.



Mes compétences :

Plan de communication

Charte graphique

Audit

Plan média

Concepteur rédacteur

Logotype

Développement web

WebDesign

Édition

Conception graphique