Teddy CHESNEAU

Le groupe Serac conçoit, assemble et fournit dans le monde entier, des solutions de conditionnement principalement pour les produits laitiers, les huiles végétales, les produits ménagers et les produits d’hygiène corporelle.



Dessinateur d'études d'outillages depuis 5 ans.



Membre de l'équipe projet, à partir de cahiers des charges, je dois analyser, concevoir et lancer en fabrication des outillages de circulation pour les machines de conditionnement. Ensuite, suivre mes projets jusqu'à leurs expéditions.

Je suis quelqu'un de rigoureux, d'impliqué et d'organisé, c'est grâce à ces qualités que je mène à bien les projets qui me sont confiés.

Je cherche essentiellement à m'améliorer et à transmettre mon savoir pour le bien de l'entreprise et ainsi évoluer auprès de celle-ci.



Mes compétences :

Word

Excel

Powerpoint

Point Master

Mastercam

Smarteam

Mechanical

AutoCAD 2D

Solidwork (Logiciel CAO)

Catia v5 (Logiciel CFAO)

Pro Engineer (Logiciel CAO)

Geomagic Wrap (logiciel de traitement scan 3D)

VX Model (Module de transfert des données de numér