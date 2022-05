Teddy GANDON

Développeur HTML/Javascrpt, Action Script 3 et PHP, véritable dévoreur de nouvelles technologies, je suis intéressé par les défis ayant attrait à l'innovation.



Je suis toujours à la recherche de nouveaux frameworks qui m'aideront à pousser toujours plus loin mes compétences.



Ayant récemment proposé mon savoir-faire en tant que directeur technique / lead developer au sein de l'agence One Heart Communications, j'ai dirigé et contribué à l'élaboration d'une API d'unification et d'export de services.



• Langages web :

HTML / CSS, Javascript, PHP, Flex / Flash Builder, Action Script 3, Adobe Air



• Autres langages :

Java, Python, C++



• Mobile :

Android, iOS, BlackBerry Tablet



• PAO :

Photoshop, Illustrator, InDesign, Blender, After Effect, Final Cut



• Design :

Logotypes, chartes graphiques, mises en page



• Base de données :

SQL, Access



