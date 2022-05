Teddy GAUCHER

Un parcours assez atypique mais qui a été bénéfique !

Obtention d'un BAC STG Com Marketing avec en parallèle des cours d'Arts Plastiques le weekend.

Puis entrée dans le Graphisme au lycée Claude Garamont (92) pour passer un BAC PRO puis un BTS Com Visuelle option PRINT.



Afin d'étendre mes connaissances, je réalise une LICENCE PRO Infographiste, Webdesign, Multimédia

à la Fac de Cergy (95) en alternance, année très instructive pour moi.



Ayant passé 22 mois à Gran Canaria (Espagne), j'ai travaillé en tant

que "graphic designer" afin d'élargir ma vision de la vie. J'ai aujourd'hui acquis de nombreuses compétences me permettant de réaliser des projets de qualité Print ou Web !



De retour en France, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour réaliser un Master Manager de la Communication Numérique à l'IIM en Alternance !



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Lightroom

Adobe InDesign

Traduction espagnol français

Adobe Illustrator

Final Cut Pro

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Traduction anglais français

Dessin

Wordpress

HTML 5

Adobe After Effects

CSS 3